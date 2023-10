Polícia Militar detém dupla com pistolas e munições em BM

Dois homens foram detidos com arma e munições no fim da noite de sábado (28) no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. Eles foram encontrados após uma denúncia na Rua Afoncina de Oliveira Rangel.

A denúncia informava que suspeitos de uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro estavam armados no local. Durante abordagem, os policiais encontraram duas pistola – uma delas com numeração raspada -, dois carregadores, 17 munições, uma gandola, dois cintos de guarnição, três celulares, uma balaclava, um rádio transmissor e uma munição de fuzil.

A dupla foi levada para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.