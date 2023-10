Um homem de 29 anos foi preso por suspeita de arrombar uma peixaria na madrugada deste sábado (28) em Barra Mansa. Ele foi encontrado no telhado do estabelecimento, localizado na Rua Albero Mutel, no Centro.

A Polícia Militar realizou uma revista no suspeito, mas nada foi encontrado com ele. O homem foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime.