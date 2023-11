Ladrão invade e furta residência em Volta Redonda

Um ladrão invadiu uma casa e furtou a televisão e o notebook da moradora em Volta Redonda. O caso ocorreu na última sexta-feira (27), no Núcleo Princesa Isabel, mais conhecido como “Buraco Quente”, no bairro Jardim Amália II, mas somente nesta quarta-feira (1º) que chegou ao conhecimento do jornal.

De acordo com o boletim registrado pela idosa de 62 anos, o prejuízo sofrido foi mais de R$ 3 mil. “Estão assaltando com frequência na Vila Americana, Jardim Amália e Água Limpa. Furtaram a casa de um vizinho, do meu pai e hoje de manhã tentaram assaltar uma menina quando estava indo trabalhar. Até hidrômetro estão furtando, um perigo total”, lamentou outra moradora, que optou por não se identificar.

O caso foi registrado na delegacia. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.