Jovem é assassinado dentro de carro no bairro Roma

Leonardo Ribeiro de Souza Coelho, de 23 anos, foi assassinado dentro de um carro na noite de quarta-feira (8) no bairro Roma, em Volta Redonda. O crime aconteceu na Rua Dois de Outubro e a vítima é moradora do Parque das Garças.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, por volta das 22h30min, Leonardo já estava morto, dentro de seu Chevette. Segundo a polícia apurou com testemunhas, o assassino estaria em uma moto, de placa não anotada. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços e o caso foi registrado na delegacia da cidade. Não há informações sobre as motivações do homicídio.

No fim da manhã, um adolescente de 17 anos foi também foi morto a tiros, mas no bairro Retiro. Ele foi identificado como Gabriel Gonçalves e foi assassinado com vários disparos na Estrada da União, próximo à Fundação Beatriz Gama.