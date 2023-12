Acidente deixa quatro pessoas feridas na BR-393, em Vassouras

Um carro foi atingido por outro, na tarde desta sexta-feira (15), ao tentar cruzar a BR-393 (Lúcio Meira) no km 238, em Vassouras, no trevo de acesso a Mendes. O local da colisão é o mesmo onde, no início da madrugada, dois bois morreram atropelados por um caminhão.

A batida da tarde envolveu um Ônix, que foi atingido, e um Corsa que seguia em direção a Barra do Piraí, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Ficaram levemente feridos uma mulher de 37 anos, que dirigia o Ônix, e seus filhos, de 11 e 3 anos de idade, além da motorista do Corsa, de 40 anos. Todos foram levados ao Hospital Universitário de Vassouras. O trânsito fluiu pelas vias marginais até a remoção dos veículos.