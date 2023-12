O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), denunciou à Justiça quatro policiais militares pelo crime de abuso de autoridade. A pedido do GAECO/MPRJ, a Auditoria da Justiça Militar suspendeu parcialmente o exercício de função pública dos denunciados. De acordo com a denúncia, sem qualquer mandado judicial de busca e apreensão e ostensivamente armados, os denunciados, abusando de suas autoridades policiais militares, entraram em uma casa, realizaram buscas e subtraíram um carro que estava estacionado na garagem.

O crime ocorreu em fevereiro de 2022, na localidade conhecida como Praia Grande, em Paraty. Segundo o GAECO/MPRJ, os policiais militares teriam suspeitado que o carro pertenceria a um suspeito de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas local.

O GAECO/MPRJ destaca que, apesar de terem alegado que subtraíram o veículo para averiguações, tal fato não condiz com as circunstâncias do caso concreto, uma vez que o veículo não estava envolvido em situação de flagrante delito. Ressalta ainda que o carro não foi levado imediatamente para a Delegacia de Polícia e que, somente após tomarem conhecimento que a proprietária teria realizado um boletim de ocorrência, o carro foi entregue na delegacia.

À época dos fatos, os PMs estavam lotados na 2ª Companhia Independente da Polícia Militar de Paraty (2ªCIPM).