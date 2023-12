Um corpo foi encontrado no fim da manhã deste sábado (16) no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda. O cadáver foi visto por populares boiando no rio na altura do Projeto Vida, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, no bairro Vila Mury.

No momento desta publicação, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estavam no local. Ainda não há informações sobre de quem é o cadáver e nem se há marcas de violências nele. A notícia será atualizada assim que chegar novos detalhes.