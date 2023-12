Policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de veículos na manhã deste sábado (16), no km 264, da Via Dutra, em Volta Redonda, quando abordaram um veículo Fiat Palio Week Trekking, com placas da mesma cidade.

No veículo estavam dois ocupantes e durante a fiscalização nenhuma irregularidade foi constatada quanto ao veículo e seu condutor. Em relação ao passageiro, o sistema apontou a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido em 08/12/21, pela 2ª Vara da Comarca de Barra do Piraí, com validade até 07/12/2041, pelo crime de organização criminosa.

Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia de Volta Redonda, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.