Severino Apolônio Vieira, de 74 anos, foi encontrado desorientado pela Rodovia Presidente Dutra no último dia 24, desde então recebia cuidados no Hospital Nelson Gonçalves

Depois de passar oito dias desaparecido, um idoso de 74 anos reencontrou a família nesta sexta-feira (29), no Hospital Municipal Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado), em Volta Redonda – a cerca de 100 quilômetros de distância de casa, na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O reencontro de Severino Apolônio Vieira com a filha, o irmão mais velho e o neto foi possível graças ao trabalho de profissionais do hospital municipal e do auxílio da Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda, ligada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Severino tem esquizofrenia e foi encontrado caminhando desorientado pela Rodovia Presidente Dutra no último dia 24. Ele foi resgatado por uma equipe da concessionária que administra a estrada e levado para o Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado), onde recebeu assistência médica e social.

Com base nas informações que o idoso relatava, descobriu-se que Severino era de Nova Iguaçu e que já havia desaparecido em 2017. Na época, ele foi encontrado em São Gonçalo, a mais de 60 quilômetros de distância de onde morava. Os profissionais do Hospital Nelson Gonçalves entraram em contato com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) de Nova Iguaçu e a partir daí foi possível encontrar os familiares de Severino.

A filha de Severino, Glaziane Elisabeth Vieira, falou sobre o alívio de reencontrar o pai.

“Ele desapareceu no dia 21. Passamos o Natal sem ele. Nem comi, só fiquei divulgando e compartilhando a informação de que ele tinha desaparecido nas minhas redes sociais, recebia apoio, mas nenhuma notícia. O Ano Novo agora vai ser show, se eu tivesse dinheiro compraria até fogos”, disse ela.

Enquanto esteve sob os cuidados dos profissionais de Volta Redonda, Severino recebeu a visita da Patrulha de Proteção ao Idoso. A guarda Ana Lúcia Batista falou sobre o sentimento de participar de mais um reencontro.

“É um sentimento de alívio, de alegria, de emoção. Porque às vezes nem todos os finais são felizes, mas em Volta Redonda todos os três casos de idosos desaparecidos tivemos um final feliz. E esse é mais um. Muito gratificante”, comentou.

O secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou os agentes por mais um caso de sucesso que contou com a participação da Patrulha de Proteção ao Idoso.

“A Patrulha do Idoso é um projeto pioneiro e que já conta com a confiança da população. É a Secretaria Municipal de Segurança Pública garantindo a proteção e o direitos dos idosos, que são uma das camadas mais vulneráveis da sociedade. Parabenizo aos guardas Ana Lúcia e Nunes, ao psicólogo Victor e aos demais profissionais envolvidos neste reencontro. Mostramos mais uma vez que Volta Redonda possui um trabalho sério e integrado com todas as secretarias”, afirmou Luiz Henrique.