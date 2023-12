O passageiro de um carro morto durante uma tentativa de assalto na madrugada deste sábado (30) em Três Rios era guarda municipal de Belo Horizonte (MG). Flávio Batista de Araújo tinha 37 anos e foi baleado no entroncamento da BR-040 com a Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na altura do bairro Moura Brasil.

Em comunicado, a Guarda Municipal de Belo Horizonte (MG) lamentou a morte e se solidarizou com amigos e familiares. De acordo com a Polícia Militar, o carro com a vítima, o motorista – um agente penitenciário -, a esposa e a filha de Flávio saiu de Contagem (MG) e seguia para Rio das Ostras (RJ).

A PM informou que o condutor, ao passar pelo bairro Moura Brasil, reduziu a velocidade do carro ao avistar um para-choque de um caminhão caído na pista, quando um homem armado tentou entrar na frente do veículo para anunciar o assalto. A Polícia Militar informou que o condutor relatou que acelerou e o criminoso atirou, fugindo em seguida. Somente Flávio foi atingido.

Procurando ajuda, o motorista seguiu até a base da K-infra, concessionária que administra a rodovia, na altura do distrito de Bemposta. O passageiro, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A delegacia da cidade investiga o crime.