O Disque Denúncia divulgou o cartaz de Maicon da Fonseca Fioravanti, de 21 anos, conhecido como MK, suspeito de matar Flávio Batista de Araújo, de 37 anos, guarda municipal de Belo Horizonte (MG), durante uma tentativa de assalto na madrugada de sábado (30) no bairro Moura Brasil, em Três Rios. Ele teria sido o autor do disparo que resultou na morte do guarda municipal no entroncamento da BR-040 com a Rodovia Lúcio Meira (BR-393).

Depois de um inquérito apresentado pela Polícia Civil à Justiça, foi expedido um mandado de prisão temporária contra Maicon. A Polícia Civil informou que o caso continua sendo investigado para apurar se teve outros envolvidos no crime.

Flávio Batista estava em um carro com o motorista – um agente penitenciário -, a esposa de Flávio, que é policial civil, e a filha do guarda municipal. Eles não se machucaram. O carro saiu de Contagem (MG) e seguia para Rio das Ostras (RJ) e, na busca por socorro, o motorista seguiu até a base da K-infra, concessionária que administra a rodovia, na altura do distrito de Bemposta. Flávio, no entanto, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.