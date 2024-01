A Polícia Civil apreendeu na tarde desta quinta-feira (4), em Volta Redonda, uma “arma de guerra” no bairro Eucaliptal. A ação aconteceu nas proximidades do Colégio Estadual Maranhão.

De acordo com as primeiras informações, a arma apreendida é um fuzil G3 calibre 762. No momento desta publicação, um suspeito de ser o dono da arma havia recebido voz de prisão e os agentes ainda estavam em diligências pelo bairro.