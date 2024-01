A Polícia Civil prendeu na tarde desta quinta-feira(04) um homem e um mulher no bairro Eucaliptal, durante trabalho de inteligência da equipe da Delegacia de Polícia de Volta Redonda que resultou na apreensão de um fuzil Calibre 7.62, de fabricação estrangeira e com numeração suprimida. O fuzil foi encontrado em uma casa nas proximidades do Colégio Estadual Maranhão.

O armamento, de alta energia, era utilizado pela organização criminosa denominada Terceiro Comando Puro (TCP), para domínio territorial, confronto com facções criminosas rivais e ainda, para repelir operações e patrulhamentos policiais na região.

A apreensão se deu após monitoramento do setor de inteligência, tendo identificado que membros da organização criminosa realizariam o deslocamento do armamento para um novo esconderijo nesta quinta-feira, oportunidade em que foi realizada uma diligência nas proximidades do local, sendo flagrados no momento em que se preparavam para a retirada do armamento.

A apreensão demonstra o poderia bélico das organizações criminosas atuantes na região. As investigações prosseguirão para identificar a origem do armamento, os demais membros da organização criminosa e o local de armazenamento de armas e entorpecentes.