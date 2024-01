Policiais civis de Volta Redonda, coordenados pelo delegado Vinícius Coutinho, prenderam nesta segunda-feira (8) o homem de 37 anos que atropelou sua ex-namorada no dia 30 de dezembro no bairro Roma. O suspeito foi encontrado em casa, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas são a mulher e um homem, atual namorado dela. Na ocasião, os dois retornavam para o condomínio onde residem quando a mulher foi atingida pelo carro dirigido pelo suspeito. O namorado conseguiu desviar do veículo. Após atropelar a mulher, ele parou o carro alguns metros a frente, esperou ela levantar e tentou atropelar os dois novamente, mas sem sucesso.

Segundo a Polícia Civil, desde então o caso estava sendo investigado e um mandado de prisão foi expedido contra o homem. Ele, que já possui extensa ficha criminal, com passagens por homicídio, violência doméstica e tráfico de drogas, responderá agora por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio.