Três ladrões assaltaram no início da manhã desta segunda-feira (8) o Supermarket da Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O estabelecimento fica na Rua 41-C e os criminosos levaram o dinheiro do cofre e o celular de uma funcionária, de 41 anos. A quantia roubada ainda não foi informada.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que foi rendida pelos criminosos que saíram de um carro ao abrir a porta dos fundos para receber as mercadorias que seriam comercializadas. Um dos criminosos permaneceu no veículo, enquanto outros dois desembarcaram e anunciaram o assalto. A mulher contou aos policiais que um dos criminosos possuía uma foto dela em seu celular e perguntou ao comparsa se “realmente era ela”.

O comparsa confirmou e a funcionária, sob a mira de uma arma de fogo em sua cabeça, foi obrigada a entrar nos fundos do estabelecimento e abrir o cofre. Após levar a quantia, o trio fugiu e até o momento não foi localizado.

A vítima contou que eles estavam em um Siena branco, com um amassado na traseira. A Polícia Civil investiga o ocorrido e câmeras da cidade estão sendo analisadas.