De acordo com boletim do Inmet, volume acumulado pode chegar a 50 milímetros por hora

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), permanece em alerta durante o período de chuvas e realiza um constante monitoramento das áreas de risco. De acordo com um boletim recebido do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e com informações do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), durante este fim de semana (dias 19 a 21 de janeiro), os volumes de chuva, classificada como moderada a forte, combinados aos ventos, podem ser preocupantes. Cerca de 50 milímetros de precipitação estão previstos para cair por hora nos próximos dias, com ventos que podem chegar a cerca de 52 quilômetros por hora.

Os maiores volumes devem ocorrer na tarde de sábado, dia 20, e na noite de domingo, 21. Os riscos hidrológicos e geológicos são altos e podem ocasionar ocorrências como: pontos de alagamentos, inundações e transbordo de rios e córregos e deslizamentos e escorregamentos de terra, devido aos acumulados no mês de janeiro.

As equipes da Defesa Civil estão monitorando os níveis dos rios e córregos para acionamento e alerta da população. Além disso, o órgão irá emitir um alerta via SMS de chuvas intensas para o final de semana, apenas para deixar a população ciente quanto a possíveis volumes de chuvas e ocorrências nas áreas mais suscetíveis.

Dentre as orientações da equipe estão:

-Evitar trafegar em áreas alagadas;

-Não procurar abrigos debaixo de árvores, pois elas são condutores de raios e a queda do vegetal pode colocar vidas em risco;

-Moradores de áreas próximos de rios e córregos devem se atentar ao nível dos rios e, em caso de elevação, sair do local e acionar a Defesa Civil;

-Quem mora em áreas de encosta deve se atentar a indícios de deslizamento de terra (água minando na base da encosta, trincas no imóvel, inclinação de postes, árvores e vegetação) e, a qualquer sinal, sair do imóvel e acionar a Defesa Civil;

-Atentar-se às áreas com sistema de alerta sonoro – as sirenes estão instaladas nas seguintes localidades: Vista Alegre, Vila Nova, Vila Coringa, Monte Cristo, Boa Sorte, Nova Esperança, Paraíso de Baixo (Vila Natal), Boa Vista, Cotiara e Metalúrgico. Em caso de acionamento das sirenes, o morador deve sair da área de risco e dirigir-se ao ponto de apoio;

-Cadastrar o CEP da sua localidade para receber os alertas da Defesa Civil, enviando um SMS para o número 40199, com esse mesmo CEP na mensagem de texto.

Alguns telefones úteis para contato são:

-Defesa Civil: 199 ou (24) 98121-3427

-Corpo de Bombeiros: 193

-Guarda Municipal: 153 ou (24) 3028-9369