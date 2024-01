Motociclista morto em acidente em VR será sepultado neste sábado

O motociclista que morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira (19), no Centro de Volta Redonda, será sepultado na manhã deste sábado (20) no Cemitério Portal da Saudade, no bairro São Geraldo. Matheus Ribeiro Pereira tinha 27 anos e se envolveu em uma colisão com dois carros em frente ao Posto JK, na Avenida Getúlio Vargas, no trecho municipalizado da BR-393 (Lúcio Meira).

O Corpo de Bombeiros chegou a ir até o local prestar os primeiros socorros, mas apenas constatou o óbito. Segundo o obituário da prefeitura, o enterro está marcado para as 10 horas. No momento desta publicação, as circunstâncias oficiais do acidente eram desconhecidas e imagens de câmeras da prefeitura podem ajudar a polícia a elucidar o acidente.