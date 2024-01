Dados referentes ao ano passado foram divulgados nesta terça-feira (30) pelo Caged; em três anos, foram criadas mais de nove mil vagas

O município de Volta Redonda encerrou o ano de 2023 como a líder de geração de empregos da região Sul Fluminense. Segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho, a cidade teve um saldo positivo de 2.984 vagas de janeiro a dezembro do ano passado. No geral, foram contabilizadas 33.276 admissões, contra 30.292 desligamentos no período.

O principal impulsionador para o desempenho positivo foi o setor da Indústria, com um acréscimo de 2.796 vagas em 12 meses; em seguida veio o setor de Serviços, com o saldo positivo de 300 colocações no mercado de trabalho; o comércio teve o acréscimo de 158 oportunidades, além de nove novos empregos a mais na Agropecuária. O setor de construção encerrou com 279 contratações a menos.

Três anos seguidos de recuperação

Se reunirmos os dados do Caged a partir de 2021, quando o prefeito Antonio Francisco Neto retornou à Prefeitura, Volta Redonda tem um saldo positivo acumulado de mais de nove mil vagas – 9.252, para ser mais exato. No período, a Indústria teve um crescimento de 5.488 vagas; o setor de Serviços, 2.316; o Comércio teve um saldo positivo de 916 contratações; e a Construção teve um aumento de 535 oportunidades, e três vagas a menos em Agropecuária.

Os esforços do governo municipal para a reconstrução da cidade – em que a geração de empregos é essencial – é corroborada não apenas pelos números do Caged, mas também pela confiança das empresas em investiram na cidade. Nos últimos meses, por exemplo, teve início a construção do condomínio industrial às margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Roma, uma estrutura com 50 mil metros quadrados que deve hospedar cerca de 15 empresas. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e a CBSI (Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura), iniciou em dezembro a seleção de candidatos para mais de 500 vagas de emprego.

E as expectativas para 2024 são ainda melhores. Na última segunda-feira, a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) anunciou que vai investir mais de R$ 2 bilhões na modernização da Usina Presidente Vargas, que deve gerar cerca de cinco mil empregos até 2026, além de investimentos no setor imobiliário, como a construção de edifícios residenciais em alguns de seus terrenos na cidade. Ainda em 2023, a CSN já havia aberto inscrições para mais de 300 vagas na área de siderurgia, sendo 120 delas vagas para mulheres, além de a empresa incentivar a inscrição de pessoas com deficiência (PCDs).

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, os números consolidados do Caged indicam que o município tem cumprido sua missão de reconstruir a cidade e oferecer as melhores condições para seus moradores terem uma vida digna.

“Assumimos o governo, em 2021, em um dos momentos mais dramáticos da pandemia de Covid, com a cidade tendo perdido mais de duas mil vagas de emprego no ano anterior, e já no primeiro ano de mandato recuperamos essas vagas e ainda acrescentamos outras mil. Obter esse saldo positivo de nove mil contratações é motivo de muita alegria, são mais de nove mil pessoas podendo alimentar suas famílias e viver com dignidade. Ainda podemos alcançar mais, e o anúncio da CSN é prova disso, e vamos nos esforçar para terminar 2024 com números ainda melhores”, disse Neto.