A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compedc), que é vinculada à Secretaria de Ordem Pública, informou o balanço das chuvas no município durante o mês de janeiro. De acordo com o órgão, o acumulado no período foi de 412 milímetros (mm).

A Defesa Civil de Barra Mansa destacou a importância do trabalho em conjunto, e ressaltou que o apoio da população é fundamental na prevenção de riscos. O coordenador do órgão, João Vitor Ramos, enfatizou a organização do trabalho das equipes.

“Agimos com um monitoramento diário dos bairros, principalmente os que se localizam próximos aos rios e encostas. Nossas equipes dispõem de mecanismos que auxiliam no apoio às famílias que vivem em áreas de risco, como por exemplo, as sirenes que estão instaladas em áreas estratégicas. Alertamos as pessoas que, ao observarem qualquer elevação de rios ou possibilidade de deslizamentos, entrem em contato conosco pelo telefone 199”, comunicou.

João Vitor ainda ressaltou que o órgão mantém um contato frequente com a Defesa Civil Estadual e possui canais que estão prontos para informar os moradores dos alertas de chuvas; para recebê-los é necessário se cadastrar mandando o número do CEP por SMS para o 40199.

Para concluir, o coordenador também informou que existe previsão de chuvas intensas entre a tarde desta quinta-feira, dia 1º, e a noite de sexta, dia 02, podendo chegar a 50 milímetros. João frisou que as sirenes estão em total funcionamento e todo o efetivo da Defesa Civil está de prontidão para agir diante de eventuais ocorrências de deslizamentos, alagamentos e transbordos de rios.