Caps Usina dos Sonhos promove pré-Carnaval em Volta Redonda

Usuários da unidade vão colocar o bloco na rua na manhã da próxima quarta-feira (7); evento ainda terá outras atrações musicais

O Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Usina dos Sonhos, da Divisão de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, preparou um pré-Carnaval para a próxima quarta-feira (7). O Bloco Construindo Sonhos, formado por 15 usuários da unidade, vai se apresentar na Avenida General Miguel Costa, na Vila Mury. O evento ainda vai contar com a participação de Clarete Batuqueira, DJ Pedro Oliveira, Toque de Dandara, Meninos do Batuque e da passista Samara Adalberto. A festa é aberta à comunidade e vai acontecer entre 9h e meio-dia.

A coordenadora do Caps Usina dos Sonhos, Nathália Santos, contou que os usuários estão ensaiando músicas de Carnaval para tocar durante o evento. “Além disso, eles vão lançar uma marchinha inédita, composta especialmente para eles, com o título ‘Usina Vem Aí’”, avisou Nathália.

O Caps Usina dos Sonhos completa 29 anos em 2024 e foi o primeiro Centro implantado em Volta Redonda, que hoje conta com cinco unidades. Os usuários são pessoas adultas, a partir dos 18 anos, com transtornos mentais de moderados a graves. Atualmente, a unidade tem cerca de 1,9 mil usuários ativos.

Com histórico na área musical, o Caps Usina dos Sonhos se destaca por ter sido palco de um trabalho de musicoterapia que culminou com a formação do grupo Mágicos do Som, em 1996. Todos os componentes eram usuários do Programa de Saúde Mental de Volta Redonda e chegaram a lançar dois CDs. O último, em 2013, contava com composições próprias e um repertório onde o ritmo predominante era o samba.

O acesso ao Caps pode ser por livre demanda ou por referência de outras unidades de saúde, públicas ou privadas. Após o cadastro, é agendada avaliação por um profissional da equipe técnica, que vai indicar o melhor tratamento.

A equipe da unidade é composta por coordenadora técnica, quatro psicólogas, duas psiquiatras, assistente social, enfermeiro, dois técnicos em enfermagem, quatro funcionários administrativos, uma cuidadora e uma auxiliar de serviços gerais. Além do tratamento médico e individual, os usuários do Caps Usina de Sonhos participam de atividades como grupos terapêuticos e oficinas de artesanato, beleza, esportes, dança e atualidades, que ajudam na reabilitação e socialização dos usuários. Fotos de Arquivo