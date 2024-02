Hamir Feitosa Todorovic, de 33 anos, morreu na segunda-feira (19) na Santa Casa de Barra Mansa, onde estava internado para tratamento de um câncer. Ele era acusado de envolvimento no assassinato da advogada e corretora Karina Garofalo, de 44 anos, em 15 de agosto de 2018, na Barra da Tijuca, no Rio. Karina era de Volta Redonda e foi morta na frente do filho, então com 11 anos.

Hamir era ex-guarda municipal de Porto Real e foi condenado pela Justiça a 30 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, porém estava em prisão domiciliar devido à doença. Ele prestava serviços a Pedro Paulo de Barros Pereira Júnior, ex-marido de Karina, apontado como mandante do crime pelo Ministério Público. (Foto: Reprodução)