Policiais rodoviários federais receberam uma denúncia na manhã esta quinta-feira (29), sobre um motorista de uma carreta sem condições de dirigir por consumo de drogas. A carreta estava estacionada em um posto de combustíveis, no km 302 da Via Dutra, sentido São Paulo, em porto Real.

No local, o caminhoneiro foi encontrado visivelmente sob o efeito de substância entorpecente. Em revista no interior da cabine do veículo, foi encontrado um papelote de cocaína intacto e apetrechos para consumo do narcótico, ainda com vestígios da droga, confirmando que o homem havia feito uso da substância ilícita há pouco tempo.

Diante dos fatos, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência e o material apreendido para posterior destruição. O veículo ficou retido até a apresentação de outro condutor em condições para seguir a viagem.