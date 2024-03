Homem é flagrado com pistola no bairro Santa Rita do Zarur em VR

Policiais militares prenderam na noite de quarta-feira (6), na Avenida Nossa Senhora do Amparo, em Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda, um homem de 37 anos, por suspeita de porte ilegal de arma.

Os agentes foram ao endereço após denúncia passada pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) sobre um homem armado em um bar, mas ele não foi encontrado.

Em patrulhamento próximo ao local, os policiais abordaram um veículo Gol preto conduzido pelo suspeito. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas no veículo foram apreendidos uma pistola calibre 9mm com nove munições intactas, dois pinos de cocaína e uma tira de maconha.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade para o registro da ocorrência e providências cabíveis.