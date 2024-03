Deputado conheceu últimos resultados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, na sexta-feira, dia 08, e confirmou a importância do trabalho que atende as 12 cidades do Médio Paraíba

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve na Central de Regulação de Urgência – SAMU Médio Paraíba, no bairro Vila Rica/Tiradentes, em Volta Redonda, para conhecer os últimos resultados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O parlamentar foi recebido pelo secretário Executivo do Cismepa (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba), Rodrigo Lages, que apresentou a estrutura do SAMU e os números do serviço em 2023.

O SAMU foi um dos beneficiados por emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual para 2024 apresentada pelo deputado Jari em novembro do ano passado. O parlamentar destinou R$ 815.518 mil em recursos para aquisição de equipamentos para o serviço, que conta com 21 ambulâncias para atender toda população das 12 cidades do Médio Paraíba. Verba que será gerida pelo Cismepa.

“Depois de conhecer os números de atendimentos feitos pelo SAMU em 2023, confirmo a importância do serviço. É conhecido e necessário o serviço de socorro emergencial que atende toda população, sua qualidade e efetividade é muitas vezes responsável pela tênue linha entre a vida e a morte. E sua operacionalidade estar devidamente assegurada será de vital importância para toda a região do Médio Paraíba e para a gestão do Cismepa”, afirmou Jari, reforçando que equipar as ambulâncias do SAMU vai beneficiar toda população dos 12 municípios atendidos pelo SAMU.

Números do SAMU em 2023 – Foram 156.636 atendimentos das chamadas recebidas pela Central de Regulação das Urgências; 37.638 atendimentos pré-hospitalar móvel realizado pelas equipes Básicas e Avançadas; e 318 Transferências Inter-hospitalares além de 13.104 atendimentos das chamadas recebidas pela central de regulação das urgências com orientação médica.

“Parabenizo a administração do Cismepa pelo crescimento do serviço em relação aos anos anteriores e acredito que em 2024 os resultados serão ainda melhores”, falou Jari.