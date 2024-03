Acidentes deixam dois feridos na BR-101, em Angra dos Reis

Dois acidentes foram registrados na manhã desta quinta-feira (14), na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), em Angra dos Reis.

O primeiro acidente foi uma colisão entre um caminhão e um carro, na altura do km 494, próximo ao Condomínio do Bracuí. O caminhão tombou na pista. O condutor de um dos veículos ficou preso às ferragens. Não há informações sobre seu quadro de saúde.

Já o segundo acidente, uma colisão entre uma moto e um caminhão, ocorreu no km 504, na Vila Histórica de Mambucaba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital Municipal da Japuíba. Houve interdição no trânsito e a pista está funcionado no sistema pare e siga.