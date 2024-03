Local foi definido por meio de sorteio realizado na sede da Aciap-VR; projeto vai passar por outros cinco bairros até setembro

A Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda, será o local da primeira edição do projeto Rua de Compras em 2024, programada para o mês de abril. Um dos principais centros comerciais da cidade foi escolhido por meio de sorteio realizado na noite da última quarta-feira (13) na sede da Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), no bairro Aterrado. Participaram do evento representantes da Prefeitura de Volta Redonda, da Aciap, da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e dos lojistas dos bairros envolvidos.

Ainda de acordo o sorteio, a programação para o restante do ano é a seguinte: Aterrado, no mês de maio; Vila Santa Cecília em junho; no mês de julho, Santo Agostinho; Água Limpa em agosto; e Retiro no mês de setembro. No ano passado, segundo a organização do evento, cerca de 250 mil pessoas passaram pela Rua de Compras nas seis edições mensais, além de duas especiais de final de ano.

Realizado através de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, Aciap-VR, Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL, o projeto Rua de Compras reúne ações sociais, de saúde, cultura, gastronomia, esporte e lazer. Seu principal objetivo é fomentar o comércio local, estimulando as vendas com bons descontos para os consumidores.

"É com entusiasmo e orgulho que anuncio a chegada da nova edição do Rua de Compras em nossa cidade. Este evento, que se tornou um marco em nossa comunidade, é uma celebração do comércio local, da cultura e da vitalidade econômica. O Rua de Compras não é apenas uma oportunidade para os nossos empresários locais apresentarem seus produtos e serviços, mas também é um momento para reunir as famílias, promover o espírito de comunidade e criar memórias", enfatizou o assessor especial da Prefeitura de Volta Redonda, Rogério Loureiro.