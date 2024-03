Jovem é preso por furto de celular no Centro de Volta Redonda

Um jovem foi preso por tentativa de furto de celular no fim da tarde de sábado (16) no Centro de Volta Redonda. O caso aconteceu na Rua Gustavo Lira e o suspeito arremessou telefone para dentro de um carro que passava pela rua ao perceber que seria abordado pela Polícia Militar. O ato não foi flagrado pela PM.

A PM foi acionada pela vítima, de 71 anos, dizendo que um homem, de camisa preta e boné azul, furtou o seu aparelho, e que ele estava a poucos metros da guarnição.

O suspeito, de 23 anos, tentou fugir da abordagem, mas acabou capturado. Com ele foi apreendida uma mochila contendo uma faca, mas o celular não foi encontrado. Mesmo assim, ele foi conduzido à delegacia, onde o motorista do carro apareceu logo em seguida, com o aparelho furtado, afirmando que o suspeito arremessou o celular para dentro de seu veículo.

O homem foi autuado pelo crime e permaneceu preso na carceragem.