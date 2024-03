Grávida é atingida por um tiro na perna em Barra do Piraí

Uma jovem de 22 anos, grávida, foi atingida por um tiro na perna, no final da madrugada deste domingo (17), no bairro Oficinas Velhas, em Barra do Piraí.

Ela informou aos agentes que estava passando pela Rua Prefeito Iago José de Castro Valério, onde três homens estavam discutindo. Um deles sacou uma arma e atirou na direção de outro, mas a mulher acabou sendo atingida.

Populares socorreram a vítima que foi levada para a UPA e seria transferida para o Hospital Pérola do Vale.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Policia da cidade. O autor do disparo não foi localizado.