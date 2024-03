Volta Redonda intensifica repressão à violência contra as mulheres

Nos dois primeiros meses do ano, Patrulha Maria da Penha já realizou cerca de 500 atendimentos

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda vem intensificando a repressão à violência contra as mulheres. Nos dois primeiros meses do ano, a Patrulha Maria da Penha, formada por guardas municipais, realizou 494 atendimentos. Foram 121 novas medidas protetivas entregues, essas encaminhadas pelo Juizado Especial de Violência Doméstica da Comarca de Volta Redonda, e 373 visitas domiciliares com acompanhamento a vítimas já atendidas pelo serviço.

As visitas domiciliares fazem parte do trabalho de monitoramento, que também é feito por contato telefônico, e reforçam a proteção dessas mulheres vítimas de violência doméstica. Somando os dois primeiros meses do ano, a patrulha realizou nove acompanhamentos à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), IML (Instituto Médico Legal) e à Defensoria Pública.

Criada em outubro de 2016 pelo então comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e atual secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, a patrulha é um instrumento para reforçar a proteção às mulheres em Volta Redonda.

“A Patrulha Maria da Penha é mais uma forma de frear a violência contra a mulher e fortalecer a rede de segurança pública. Através da patrulha nós protegemos essas mulheres e impedimos que um crime mais grave possa acontecer, além de combatermos a sensação de impunidade. Temos investido em melhorias e a Patrulha Maria da Penha foi um dos serviços que recebeu uma nova viatura, aperfeiçoando o atendimento a essas mulheres em situação de vulnerabilidade. Todos devem dizer não à violência contra a mulher e precisamos que os casos de violência sejam denunciados. Por isso, é importante que as pessoas conheçam o trabalho da patrulha e confiem nos nossos guardas municipais”, disse Luiz Henrique, informando que qualquer denúncia de irregularidades ou crimes pode ser feita através dos números: 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).

Volta Redonda ingressará no Projeto Violeta

A previsão é que, a partir deste mês, Volta Redonda conte com o Projeto Violeta – iniciativa do Poder Judiciário que tem como objetivo garantir a segurança e a proteção máxima das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, acelerando o acesso a medidas protetivas de urgência.

Por meio do Projeto Violeta, todo o processo deve ser concluído em cerca de quatro horas: a vítima registra o caso na delegacia, que o encaminha de imediato para apreciação do juiz. Depois de ser ouvida e orientada por uma equipe multidisciplinar do Juizado, ela sai com uma decisão judicial em mãos.

A expectativa é que a prefeitura auxilie a aplicação do projeto na cidade, cedendo profissionais como assistente social e psicólogo.