Suspeitos roubam e agridem mulher no bairro Aterrado em Volta Redonda

Uma mulher de 27 anos foi roubada e agredida por dois homens, na noite de sábado (16), quando atravessava o viaduto Nossa Senhora das Graças, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Ela compareceu à delegacia muito nervosa e informou que foi agredida com socos na cabeça. Os policiais civis saíram em diligência e capturaram um dos suspeitos, de 31 anos, na Rua Dr. Roberto Gaspar, no bairro São João. Levado para a delegacia, ele confessou o crime.

Logo em seguida, policiais militares chegaram na unidade com o segundo suspeito, de 44 anos. Ele apresentava as mesmas características descritas pela vítima e ao ser interrogado confessou a participação no roubo. Os autores foram reconhecidos diretamente pela vitima.

Não foi divulgado o que foi roubado.

Os presos serão recolhidos ao sistema penitenciário, onde permanecerão acautelados e à disposição da Justiça.