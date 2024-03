Bombeiros procuram jovem desaparecido em cachoeira de Rio Claro

O Corpo de Bombeiros continua realizando, na manhã desta segunda-feira (18), buscas por um jovem que desapareceu em uma cachoeira de Rio Claro na tarde de domingo (17). O local fica nas proximidades do Posto Cascata, na RJ-155 (Saturnino Braga).

De acordo com informações apuradas com pessoas que frequentavam o local, o rapaz desapareceu por volta das 16 horas. Os bombeiros foram acionados às 19h10min para a cachoeira, mas por conta do horário de da baixa visibilidade, as buscas retomaram somente pela manhã.

A procura conta com o apoio dos mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento da capital. Segundo informações, o jovem é morador da cidade e estava com amigos, quando resolveu pular em um local considerado “mais fundo”. Um boletim de desaparecimento já foi aberto na delegacia da cidade.