VR: Idosa é assaltada dentro de banco no bairro São Lucas

Uma idosa de 68 anos foi roubada na manhã deste domingo (17) no banco Itaú do bairro São Lucas, em Volta Redonda. A agência fica na Rua Carlos Chagas.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que foi coagida e ameaçada por dois criminosos, que a abordaram no interior do banco, exigindo que ela sacasse dinheiro do caixa eletrônico. Segundo a mulher, o prejuízo foi de R$ 1,8 mil e a quantia foi retirada em dois saques.

O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado. Câmeras do circuito interno da agência bancária podem auxiliar a polícia na busca pelos autores do roubo. (Foto: Google Street View)