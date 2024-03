Maria José de Assis Jeremias foi encontrada desorientada e levada para unidade médica, onde recebeu todos os cuidados até o retorno ao lar em Queimados, na Baixada Fluminense

A Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda, em conjunto com funcionários do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, no bairro Retiro, acompanhou e auxiliou no resgate de uma idosa de 92 anos, moradora de Queimados, na Baixada Fluminense. Maria José de Assis Jeremias foi encontrada desorientada em Volta Redonda, e foi levada para a unidade médica, onde recebeu todos os cuidados necessários.

Um vídeo de Maria José nas ruas de Volta Redonda viralizou nas redes sociais e chegou até amigos da idosa na Baixada Fluminense. Os profissionais de assistência social conseguiram localizar um vizinho que ficou responsável por buscá-la. O retorno dela a Queimados aconteceu nessa quarta-feira (20).

“É mais um caso de reencontro em que conseguimos ajudar. Agradecer a todos que auxiliaram como a assistente social Vani, do Hospital do Retiro. A dona Maria José foi encontrada por uma pessoa que a deixou na unidade médica, e graças a um trabalho de inteligência, aliado à divulgação espontânea em redes sociais, um vizinho veio buscá-la”, comentou a guarda Ana Lúcia Batista.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou os agentes da Patrulha do Idoso e os profissionais do Hospital do Retiro envolvidos no retorno da idosa para casa.

“A Patrulha do Idoso é um projeto pioneiro e que já conta com a confiança da população. Esse foi mais um caso em que obtivemos sucesso. Parabenizo a guarda Ana Lúcia, o psicólogo Victor e os demais profissionais envolvidos em mais um reencontro com final feliz. Mostramos, mais uma vez, que Volta Redonda possui uma rede de proteção estruturada, que tem funcionado muito bem e de forma alinhada a atender sempre as expectativas do idoso” afirmou Luiz Henrique. Foto: Divulgação