Um motociclista ficou ferido ao bater em um carro na manhã desta sexta-feira (22) na BR-101 (Rio-Santos), em Angra dos Reis.

A batida foi no bairro Bracuí, por volta das 8h, na altura do km 505. Segundo a concessionária, a vítima foi levada com lesões moderadas ao Hospital Municipal da Japuíba. Chovia no momento do acidente. (Foto: Redes Sociais)