Queda de árvores interdita RJ-155, em Rio Claro

A chuva da manhã desta sexta-feira (22) causou a interdição da RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga) no trecho de Lídice, distrito de Rio Claro. Próximo ao primeiro túnel, no sentido Angra dos Reis-Barra Mansa, houve queda de árvores e de um poste sobre a pista.

Segundo o DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro), a linha estava energizada. Já a prefeitura de Angra dos Reis informou que a pista foi desobstruída com o auxílio de uma equipe da Enel, que desligou a energia. As árvores também foram removidas. (Fotos: Redes sociais)