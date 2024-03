Ambulante morre atingido por raio em Arraial do Cabo

Um ambulante morreu atingido por raio na manhã desta sexta-feira (22) nas prainhas do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, Região dos Lagos do Rio. A prefeitura confirmou a informação.

De acordo com moradores, a vítima estava à beira da praia retirando o material de trabalho. Outras duas pessoas, de 29 e 21 anos, ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Geral de Arraial do Cabo. O quadro de saúde delas é estável. A prefeitura informou que o acesso ao morro do Pontal do Atalaia está suspenso a turistas e visitantes, sendo permitido somente a moradores, por causa do alerta meteorológico de temporal.

Ainda por orientação da Defesa Civil, todas as praias e lagoas estão interditadas para banho. Em caso de emergência, o órgão pede que moradores e turistas entrem em contato pelo número do WhatsApp (22) 98123-1182.