Aulas na rede municipal de Volta Redonda estão suspensas

As aulas da rede municipal de ensino de Volta Redonda no turno da tarde e da noite desta sexta-feira (22) também foram suspensas devido á previsão de fortes chuvas na região a partir das 12h. A informação foi confirmada com fontes ligadas ao governo. As aulas no período da manhã seguem normalmente.

Mais cedo, Barra Mansa também comunicou a suspensão das aulas de tarde e de noite, assim como a prefeitura de Barra do Piraí. Na sexta-feira (21), Angra dos Reis, Paraty, Rio Claro, Vassouras, Mendes, Paraíba do Sul, Paulo de Frontin, Vassouras e Sapucaia, já haviam anunciado a suspensão.

Nas escolas estaduais de todo o território fluminense, as aulas nesta sexta-feira foram suspensas, já que foi decreto ponto facultativo pelo governo do estado.