Barra Mansa também suspende aulas na rede municipal

A Secretaria de Educação de Barra Mansa anunciou nesta sexta-feira (22) a suspensão das aulas na rede municipal dos turnos da tarde e da noite – inclusive as que funcionam em tempo integral. Os alunos do turno da manhã serão dispensados a partir das 11h. Segundo a secretaria, a medida é para garantir a segurança dos alunos e profissionais de Educação, pois a previsão de chuvas fortes na região é para o período da tarde.

Em Barra do Piraí, a prefeitura decidiu na manhã desta sexta também suspender as aulas da tarde na rede municipal. Os servidores da prefeitura também serão dispensados, exceto os que estão de plantão no gabinete montado para enfrentar as chuvas.

Nesta sexta, todas as aulas foram suspensas nas redes municipais de Angra dos Reis, Paraty, Rio Claro, Vassouras, Mendes, Paraíba do Sul, Paulo de Frontin, Vassouras e Sapucaia. As demais cidades da região mantiveram as aulas, pelo menos até o momento desta publicação.

Nas escolas estaduais de todo o território fluminense, as aulas nesta sexta-feira foram suspensas, já que foi decreto ponto facultativo pelo governo do estado.