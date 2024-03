Condenado por estupro na Itália, Robinho é preso em Santos

A Polícia Federal prendeu no início da noite desta quinta-feira (21), em Santos, o ex-jogador de futebol Robinho. Ele foi detido após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir que ele cumpra a pena de nove anos pelo crime de estupro coletivo na Itália, onde foi condenado. Ele ainda vai passar por audiência de custódia, que pode ocorrer ainda nesta noite.

Robinho foi preso em um prédio no bairro Aparecida, em Santos, onde tem um apartamento na cobertura. A prisão foi determinada pela Justiça Federal de Santos, após os documentos da sentença serem homologados.

Os advogados do ex-jogador ingressaram com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF), na manhã desta quinta-feira (21), para impedir a prisão até que se encerrem as possibilidades de recurso. Sorteado relator do pedido, o ministro Luiz Fux negou o pedido da defesa.

O crime de violência sexual em grupo aconteceu em 2013, quando Robinho era um dos principais jogadores do Milan, clube de Milão, na Itália. Nove anos após o caso, em 19 de janeiro de 2022, a justiça daquele país o condenou em última instância a cumprir a pena estabelecida.