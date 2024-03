Porto Real: militar da Aman fica ferido ao cair da moto na Dutra

Um militar da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) de 20 anos fraturou o fêmur da perna esquerda ao cair do veículo no início da madrugada desta sexta-feira (22), na Dutra, em Porto Real. O acidente foi no km 300.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele foi encontrado caído no canteiro central da pista. Após a queda, sua motocicleta se arrastou por cerca de 100 metros e saiu da pista, desceu por um barranco e caiu em um matagal à margem da via.

Aos policiais, ele relatou que perdeu o controle da direção. Uma equipe de resgate da concessionária responsável pela rodovia levou o rapaz ao Hospital de Emergência de Resende, cidade vizinha. (Foto: PRF)