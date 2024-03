Uma casa pegou fogo na noite de terça-feira (26) no bairro Volta Grande, em Volta Redonda. A residência fica na Rua Vitória.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas duraram cerca de 40 minutos até serem totalmente apagadas. Nenhum morador ficou ferido. As causas do incêndio estão sendo apuradas. Foto: Redes Sociais