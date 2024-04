Carro bate e destrói muro em Volta Redonda

Um motorista de 25 anos ficou ferido em um acidente no fim da madrugada desta sexta-feira (5) em Volta Redonda. Ele colidiu seu carro – um Hyundai HB20 – contra um muro perto da Ponte Dr Murillo César, logo no início da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Niterói.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 5h15min e levou o condutor com escoriações ao Hospital São João Batista. Com o impacto, a parte do muro atingido foi derrubada.

Não há informações sobre o que levou o motorista a perder o controle da direção. (Imagens: Filipe Cury)