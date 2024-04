Mais de 1 kg de cocaína e 161 munições são apreendidos em Barra Mansa

A Polícia Militar apreendeu na manhã desta sexta-feira (5), em Barra Mansa, drogas e munições. O material foi encontrado no telhado de uma residência na Avenida Presidente Kennedy, na Vila Delgado, no bairro Ano Bom.

Segundo a PM, foram apreendidos 1 kg de cocaína, 59 pinos da mesma droga, 91 sacolés do entorpecente, 13 pedras de crack, 161 munições, um carregador alongado, um porta-carregador duplo, um coldre de pistola, três rádios comunicadores, uma balança de precisão e uma folha com anotações do tráfico.

Duas pessoas foram conduzidas à delegacia como testemunhas da ação e liberadas. O caso foi registrado. (Foto: PM/Divulgação)