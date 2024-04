Com o objetivo de impulsionar as atividades ecoturisticas em Rio Claro, o programa de Produtores de Água e Floresta (Re)Floresta vai oferecer dois dias de treinamento com foco em noções básicas e planejamento do turismo, na conservação e interpretação da biodiversidade local, além de atividades que promovam o reconhecimento e a valorização do patrimônio cultural e histórico da região. O treinamento acontecerá nos dias 13 e 14 deste mês, das 14h às 19h na Escola Municipalizada Rio das Pedras, no distrito de Lídice.

Gratuito, o treinamento é destinado aos integrantes da comunidade do Quilombo Alto da Serra do Mar e proprietários rurais interessados em desenvolver a ações de ecoturismo e turismo agroecológico na comunidade ou região.

No primeiro dia de treinamento serão apresentadas as noções básicas do turismo na teoria e na prática. Já no segundo serão abordados temas sobre a conservação ambiental e valorização do patrimônio cultural e como planejar um produto ecoturístico.

O treinamento será realizado pelo OAMa (Observatório de Aves da Mantiqueira) parceiro do PAF (Re)Floresta. O OAMa é uma organização não governamental sem fins lucrativos que se dedica ao estudo das aves brasileiras e seus habitats, com foco na Mata Atlântica e, mais especificamente, na Serra da Mantiqueira.

Para participar, a inscrição pode ser feita pelo site https://forms.gle/hnTAnfb4dY6uRNEcA. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 99983-4536 ou no Instagram (@pafrefloresta).

O trabalho voltado ao ecoturismo realizado pelo (Re) Floresta Água e Carbono, um dos braços do Produtores de Água e Floresta (PAF), em Lídice, também vai compor o Programa de Turismo Agroecológico que o Comitê Guandu-RJ vai montar neste ano.

O projeto (Re)Floresta, Água e Carbono é realizado pela Agevap e financiado pelo Comitê Guandu e Programa Petrobras Socioambiental. (Foto: Divulgação / Luísa Ritter)