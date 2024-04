Barra Mansa: homem é atropelado na Cotiara

Um homem de 30 anos foi atropelado por um carro na manhã desta sexta-feira (5) no bairro Cotiara, em Barra Mansa. O acidente aconteceu na Rua José Hipólito.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 9h11min para o local do acidente. A vítima foi levada para a Santa Casa de Misericórdia. No momento desta publicação, o seu quadro de saúde era desconhecido.

A Guarda Municipal também esteve na cena do acidente para auxiliar o trânsito, que já fluía normalmente no momento desta publicação. (Foto: Redes Sociais)