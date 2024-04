Cláudio Castro inaugura Restaurante do Povo em Barra Mansa

O governador Cláudio Castro inaugurou nesta sexta-feira (05), em Barra Mansa, o Restaurante do Povo Irmã Ruth. A unidade será a primeira do estado a servir jantar, completando as três principais refeições do dia. A abertura do local foi realizada pela Emop-RJ, da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, com investimento de R$ 1,6 milhão.

– Quando há parceria entre o Governo do Estado e prefeitura, há harmonia e a população é a maior beneficiada. Estamos orgulhosos de trazer esse equipamento de volta, a sexta unidade aberta por essa gestão. O papel desse restaurante é muito mais que só refeição, é saber que muitas pessoas têm agora um local para matar a fome. Ninguém consegue ser feliz com fome. Então é muito mais que um prato de comida, é dignidade, é empatia, é amor ao próximo e a gente fica feliz de estar podendo exercer isso através da confiança que vocês tiveram – afirmou Castro, lembrando que sua gestão já investiu mais de R$ 100 milhões em Barra Mansa, em diversas áreas.

Administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos em parceria com a Prefeitura, o Restaurante do Povo de Barra Mansa vai servir cerca de 2.000 refeições por dia, sendo 500 cafés da manhã, 1000 almoços e 500 jantares. Os valores das refeições variam entre R$ 0,50 (café da manhã) e R$ 1 (almoço ou jantar). Idosos e pessoas com deficiência não pagam.

– Só os idosos representam 70% da população que utiliza os Restaurantes do Povo do Estado do Rio, que vêm fornecendo pratos balanceados, de qualidade. Ano passado foram ofertadas 11 milhões de refeições. Só nos primeiro trimestre deste ano, já atingimos essa quantidade – destacou a secretária de de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes.

Economia na mesa representa outros investimentos

O Restaurante do Povo funcionava como Restaurante Cidadão, mas estava fechado desde 2015. A reabertura do equipamento pela atual gestão foi motivo de festa para os moradores.

-Estou muito feliz, porque trabalho aqui perto e agora posso me alimentar bem, gastando pouco. A economia que farei a partir de agora com almoço e janta, posso colocar mais gasolina na minha moto para trabalhar, comprar uma fruta ou um tênis pro meu filho – justificou o mecânico Edson do Nascimento, de 51 anos.

A auxiliar de serviços gerais Islene Martins, de 41 anos, disse que agora vai se alimentar melhor.

-Sou diabética. No Restaurante do Povo terei acesso a comida saudável e até acompanhamento nutricional. O ambiente e a limpeza são maravilhosos – elogiou Islene.

Alimentação para quem mais precisa

Com a inauguração de hoje, agora a população conta com 12 Restaurantes do Povo, oferecendo mais de 28 mil refeições por dia.Também durante a atual gestão foram entregues as unidades de Duque de Caxias, Belford Roxo, São Gonçalo, Central do Brasil e Petrópolis.

Além dos Restaurantes do Povo, o Governo do Estado investe em outros programas de combate à fome, como o Café do Trabalhador (46 unidades, com café da manhã a R$ 0,50) e o RJ Alimenta (6 unidades), que fornece gratuitamente café, almoço e sopa, em sistema de quentinhas.