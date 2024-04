BM: carro capota e ocupante sofre ferimentos graves na Dutra

O motorista de um carro, de 58 anos, ficou gravemente ferido após o veículo capotar no fim da manhã deste sábado (6), na Via Dutra, em Barra Mansa. O acidente foi no km 280, por volt das 11h50min, na pista sentido Rio de Janeiro, na saída do bairro Bocaininha.

O Corpo de Bombeiros foi mobilizado e levou a pessoa para a Santa Casa de Misericórdia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor atingiu um barranco à margem da pista, perdeu o controle da direção e capotou.

A PRF apurou ainda que o motorista não usava o cinto de segurança. Por conta disso, ele acabou sendo projetado para fora do carro, ficando estirado sobre o asfalto até a chegada do resgate.

A PRF informou também foi condutor apresentava sinais de embriaguez, o que foi confirmado com a equipe médica do hospital que ele foi levado. Devido às infrações constatadas, foram aplicadas as devidas multas por embriaguez ao volante e licenciamento vencido no valor total de R$ 3.228,17. A habilitação do motorista será suspensa.