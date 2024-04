Dois suspeitos de uma tentativa de homicídio em Barra Mansa foram presos na sexta-feira (5) na cidade. Um deles estava com a arma que supostamente foi usada no crime e ele foi encontrado em uma residência na Rua Maria Augusta de Carvalho, no bairro Saudade.

A Polícia Militar chegou ao homem após informações de que outro suspeito de envolvimento na tentativa de assassinato, de 22 anos, estava no bairro Vila Maria, com um mandado de prisão em aberto. Os agentes foram até o local e abordaram o jovem, mas nada de ilícito foi encontrado com ele, porém o mandado foi confirmado no sistema. Aos policiais, ele teria dito que entregou a arma ao suspeito do bairro Saudade e que ele era dono do revólver.

A PM informou que na residência do suposto proprietário foram encontrados a arma, de calibre 32, de numeração raspada, em cima de uma cômoda. Em uma meia, os policiais encontraram 33 munições de calibre 38 e, pelo imóvel, os agentes também encontraram 259 pinos de cocaína e uma pedra grande de crack.

Eles foram levados à delegacia da cidade, onde o caso foi registrado. O mais novo ficou à disposição da Justiça, enquanto o mais velho foi autuado por tráfico de drogas. (Foto: Polícia Militar)