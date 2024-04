Colisão entre carros mobiliza bombeiros à BR-101, em Angra

Uma colisão entre dois carros foi registrada na madrugada deste sábado (6) na BR-101 (Rio-Santos), em Angra dos Reis. De acordo com as primeiras informações, o acidente foi próximo ao trevo do Morro da Cruz.

O Corpo de Bombeiros levou os dois motoristas com ferimentos ao Hospital Municipal da Japuíba. Não há informações sobre o quadro de saúde deles.

Um dos carros ficou com a parte frontal bastante danificada, parado na divisória das pistas, enquanto o outro ficou no acostamento. (Foto: Redes Sociais)