Briga entre vizinhos termina com um ferido em Volta Redonda

Uma briga entre dois homens terminou com um deles no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, e com o outro na delegacia, na madrugada desta segunda-feira (8). A confusão foi na Rua Coronel Macedo Soares, no bairro Retiro.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 2 horas ao local para checar informação de violência doméstica. No entanto, segundo informações de testemunhas aos agentes, o que aconteceu foi uma briga entre vizinhos, e que o autor das agressões estava dentro de uma casa.

O homem, de 40 anos, foi encontrado no local e levado para a delegacia, onde foi autuado por lesão corporal e liberado. Já o que apanhou, de 25, deu entrada na unidade médica com ferimentos leves.

Inicialmente, havia informações de que a vítima teria sido esfaqueada, o que foi desmentido pela equipe médica que atendeu o rapaz no hospital.